Московский суд отказал уральскому оператору «Мотив» в иске к корпорации Ericsson

Арбитражный суд Москвы отказал уральскому оператору сотовой связи «Мотив» в иске к корпорации к Ericsson. Как следует из картотеки суда, суд полностью отказал в удовлетворении иска «Екатеринург-2000» (юридическое лицо уральского оператора сотовой связи «Мотив») к АО «Эрикссон корпорация» (Ericsson). Как ранее сообщал «Ъ-Урал», причиной судебных разбирательств стал отказ иностранной компании от исполнения условий договора из-за введенных санкций.

«Действительно, сотовый оператор подал в суд на компанию "Эрикссон Корпорация", которая в одностороннем порядке отказалась выполнять обязательства по действующему договору техподдержки поставленного оборудования связи. Но мы воздержимся от комментирования хода судебного процесса и наших планов до получения мотивированного решения суда»,— прокомментировал «Ъ-Урал» коммерческий директор сотового оператора «Мотив» Андрей Золотарев.

Господин Золотарев пояснил, что в настоящий момент эксплуатация телекоммуникационного оборудования сети связи осуществляется силами специалистов компании «Мотив». «Это высококвалифицированные сотрудники, прошедшие обучение в компании Эрикссон и получившие необходимые сертификаты»,— добавил он.

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