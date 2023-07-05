«Новинку приятно носить и просто в руках»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает, чем модель 2023 года отличается от предыдущей версии ноутбука, в том числе о таких составляющих, как процессор, оперативная память и производительность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Huawei Фото: Huawei

Мощный, легкий и красивый. Полагаю, именно в такую короткую формулу можно уложить представление об идеальном ноутбуке. Уверен, многие пользователи еще бы добавили «дешевый». Но это конфликтует с набором указанных элементов. Тем более речь именно о видении производителей. Его очередное подтверждение я обнаружил во флагманском ультрабуке Huawei, который недавно протестировал.

MateBook X Pro 2023 года поместится практически в любой рюкзак или портфель благодаря не самому маленькому, но комфортному размеру дисплея 14 дюймов. К офисному снаряжению модель добавит 1,26 кг без учета адаптера. Новинку китайского вендора приятно носить и просто в руках. Для крышки, рамки дисплея и рабочей панели тестовой версии в белом цвете инженеры Huawei использовали магниевый сплав. Он дал прочность, легкость и матовую структуру.

Нижняя поверхность сделана из пластика, в том числе для облегчения конструкции. Тактильно не отличить, хотя само осознание разности материалов немного печалит. Разницы в дизайне с версией MateBook X Pro предыдущего поколения нет. Похоже, разработчики преисполнились совершенством стиля. Спорить с ними можно, но визуально модель и правда удачная. Толщина корпуса менее 1,5 см, узкие рамки дисплея, огромный тачпад, по паре USB-C с каждой стороны, разъем для гарнитуры или наушников, клавиатура с тихой работой мембранного механизма клавиш.

Аппаратно изменений тоже мало. Ключевое из них — замена процессора. На борту MateBook X Pro 2023 года чипы Intel Core i7 семейства Raptor Lake. Также модель получила чуть более проворный SSD-накопитель и конфигурацию с объемом оперативной памяти 32 Гб. Производительность достойна звания офисной флагманской модели, но точно не игровой. А при высоких нагрузках держать лэптоп на коленях становится некомфортно из-за нагрева задней нижней части корпуса.

Тач-дисплей на основе IPS-матрицы с разрешением 3120 на 2080 пикселей выглядит и работает отлично. Но за счет тонких рамок грешит ложными касаниями при попытках поменять угол наклона экрана. Ноутбук не является трансформером, и его не получится использовать в форм-факторе планшета. Угол открытия ограничен на отметке примерно 145 градусов. Программная стерильность нарушена парой фирменных, но полезных приложений. А вот опции работы тачпада Huawei Free Touch я бы назвал обязательными для любого производителя.