Около 12 000 жителей Краснодара перешли на электронные квитанции за воду

Жители Краснодара все чаще делают выбор в пользу электронной квитанции на оплату водоснабжения и водоотведения. Только с начала этого года 2500 абонентов «Росводоканал Краснодар» отказались от бумажных квитанций и получают платежный документ только на электронную почту.



Фото: пресс-служба Краснодар Водоканал

Для максимально удобного перехода на цифровой формат квитанций «Росводоканал Краснодар» запустил простой и удобный функционал подключения на сайте. Теперь переход на электронную квитанцию и отказ от получения бумажных документов синхронизирован.

Подключить сервис можно в «Личном кабинете» на сайте компании или в мобильном приложении. В меню необходимо установить признак согласия на получение только электронной квитанции. С этого момента платежные документы будут формироваться и приходить абоненту в цифровом формате. Подключить услугу можно также в центрах приема граждан предприятия.

«Данный сервис актуален для всех жителей города, ценящих свое время, часто выезжающих в командировки или живущих в другом населенном пункте,— говорит коммерческий директор «Росводоканал Краснодар» Павел Широков.— Все операции можно проводить не выходя из дома, при этом под рукой всегда есть цифровой архив платежных документов. Электронный платежный документ является полным аналогом бумажной квитанции. Такую квитанцию легко оплачивать, а при необходимости можно распечатать самостоятельно. Кроме того, подключив цифровую счет-квитанцию, можно также изменить способ получения при возникновении необходимости».

Электронная квитанция — это цифровой аналог бумажных платежных документов. Она обладает той же юридической силой, что и бумажный аналог. Оформление электронной квитанции бесплатно и занимает несколько минут. Просмотреть цифровую квитанцию можно с любого смартфона, планшета или компьютера.

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram

krasnodar.rosvodokanal.ru