Вернувшиеся из-за рубежа владельцы яхт столкнулись с нехваткой мест в Петербурге

В Санкт-Петербурге вернувшиеся на фоне санкций из-за рубежа владельцы яхт столкнулись с неожиданной проблемой — в городе резко не хватает мест для их стоянки. Об этом со ссылкой на участников рынка 5 июля пишет РБК Петербург.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Река Нева. Яхт-клуб "Восточный". Яхты у причала.

Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ Река Нева. Яхт-клуб "Восточный". Яхты у причала.

Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

По мнению собеседников агентства, одной их главный причин стало слабое развитие индустрии. В частности, яхт-клуб «Светлана» на Петровском проспекте, рассчитанный на 50 мест, этим летом загружен на 100%, и капитанам там приходится вставать в лист ожидания.

При этом аналогичная ситуация складывается и в других туристических регионах страны: в Сочи и в Подмосковье крупнейшие марины укомплектованы до конца лета. У яхт-клуба «Царская пристань» в Севастополе загрузка также полная.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на намыве Васильевского острова, рядом с пассажирским портом «Морской фасад» в Петербурге в середине июня открыли новый яхтенный порт «Смоленка». Его инвестором выступили структуры «Газпрома».

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