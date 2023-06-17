На Васильевском острове открыли новый яхтенный порт «Смоленка»

Торжественное открытие нового яхтенного порта «Смоленка» состоялось на намыве Васильевского острова в Санкт-Петербурге в субботу, 17 июня. В церемонии приняли участие зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко, губернатор Александр Беглов и командор Яхт-клуба Санкт-Петербурга Владимир Любомиров.

Приглашенные гости осмотрели территорию и новое здание яхтенного порта, где уже тренируются воспитанники Академии парусного спорта. Порт рассчитан на размещение более 200 судов — от самых маленьких до катеров 40 метров (130 футов). Для всех членов яхт-клуба, а также для судов клиентов порта доступна круглосуточная боцманская служба, 30-тонный кран, вода и электричество на понтонах, АЗС, большая парковка.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что инвестором нового яхт-клуба «Смоленка» на намыве Васильевского острова, рядом с пассажирским портом «Морской фасад», выступили структуры «Газпрома». При этом проект на намыве не отменяет планов по возобновлению работы порта «Геркулес» и строительства марины в промзоне «Горская».

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте