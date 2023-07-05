Ilta-Sanomat: Борис Ротенберг смог вывести средства из финского банка до вступления в силу санкций

Банк на юго-западе Финляндии Suupohjan Osuuspankki разрешил российскому миллиардеру Борису Ротенбергу вывести средства его финской компании. Он получил деньги наличными накануне вступления в силу санкций Евросоюза в апреле 2022 года. Об этом сообщило финское издание Ilta-Sanomat.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По информации Ilta-Sanomat, сотрудник комплаенс-отдела банка, следивший за соблюдением санкций, рекомендовал отказать в выдаче средств Борису Ротенбергу. Однако ему все равно позволили вывести средства после обещания, что он не переведет их в Россию или Белоруссию. Господин Ротенберг получил средства 4 апреля 2022 года. 8 апреля того же года против него ввел санкции ЕС, среди которых был запрет на финансовые операции в странах союза.

Как следует из опубликованных изданием документов финнадзора Финляндии, банк решил отменить рекомендацию сотрудника комплаенс-отдела. Причины решения не уточняются.

Как пишет Ilta-Sanomat, из-за санкций США против Бориса Ротенберга, которые ввели в 2014 году, Suupohjan Osuuspankki пытался закрыть его счет с 2020 года. Решение о закрытии счета несколько раз переносилось.

Борис Ротенберг переехал в Финляндию по программе репатриации, в которой участвовала его жена, в 1990-х годах. В 2002-м он получил паспорт Финляндии. Господин Ротенберг находится под санкциями ЕС, Великобритании, США, Японии, Канады, Швейцарии, Австралии, Новой Зеландии и Украины.

Олеся Павленко