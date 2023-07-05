«Ростовский бройлер» приобрел птицефабрику и репродуктор в Краснодарском крае

Компания «Ростовский бройлер» (входит в ГАП «Ресурс») стала владельцем ООО «Первомайская инкубаторно-птицеводческая станция» и ООО «Птицефабрика Уманская» в Краснодарском крае. Два юридических лица ранее были объединены общим владельцем. Предприятия специализируются на разведении кур. Информация об этом содержится в «СПАРК-Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pfuman.ru Фото: pfuman.ru

Согласно данным информационной системы, ООО «Первомайская инкубаторно-птицеводческая станция» зарегистрировано в 1993 году в станице Крыловской Ленинградского района. Предприятие занимается разведением сельскохозяйственной птицы. В июне текущего года генеральным директором предприятия назначен Артем Федьков. Выручка компании в 2022 году превысила 1 млрд руб., а чистая прибыль составила 113,5 млн руб. По данным сайта предприятия, ООО «Первомайская инкубаторно-птицеводческая станция» было основано в 1950-х годах. Предприятие является репродуктором второго порядка, где производят яйца кур мясных пород. Данных об объемах производства на сайте нет. С 2002 года предприятием в равных долях владели Олег и Людмила Владимировы.

Госпожа Владимирова также являлась собственником и генеральным директором ООО «Птицефабрика Уманская», учрежденной в 2015 году в хуторе Западный Ленинградского района. Компания также разводит сельскохозяйственную птицу. В 2022 году выручка предприятия составила 7,5 млн руб., а чистая прибыль — 102 тыс. руб. В июне текущего года Людмилу Владимирову на посту гендиректора сменил Артем Федьков. По данным сайта ООО «Птицефабрика Уманская» здесь производят мясо птицы и субпродукты, а также полуфабрикаты.

В ГАП «Ресурс» от комментариев по приобретению новых активов отказались.

Напомним, в марте текущего года стало известно, что в рамках банкротства птицеводческого холдинга «Белая птица» активы группы компаний, расположенные в Ростовской области, перешли в собственность ставропольского ГАП «Ресурс» Виктора Наурузова.

Анастасия Назарова