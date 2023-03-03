«Ресурс» зашел с юга

В Ростовской области завершается банкротство предприятий птицеводческого холдинга «Белая птица» (производство располагалось также в Белгородской и Курской областях). Три ключевых актива в виде единого бизнеса перешли под контроль ставропольской группы агропредприятий «Ресурс» Виктора Наурузова. Как выяснил „Ъ“, чтобы сохранить производственную цепочку, на базе ФНС создали оперативный штаб с участием арбитражных управляющих и представителей инвестора. Это позволило уменьшить простой предприятий, через замещение активов передать ключевое имущество за 2,8 млрд руб. и добиться выплаты в бюджет 700 млн руб. Эксперты отмечают, что механизм подобных договоренностей нетипичен для российского института банкротства.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Три ключевых «Белой птицы» перешли под контроль ГК «Ресурс»

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Три ключевых «Белой птицы» перешли под контроль ГК «Ресурс»

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Ростовской области завершил конкурсное производство в ООО «Бройлер Дон» — некогда крупном местном активе черноземного птицеводческого холдинга «Белая птица», расположенном в Мясниковском районе. Предприятие занималось производством инкубационного куриного яйца для «Белой птицы». Процедуры банкротства в компании начались в конце 2018 года. Объем ее солидарных обязательств вместе с другими поручителями «Белой птицы» (в том числе белгородскими и курскими) ранее превышал 23 млрд руб.; к концу 2022 года объем требований уменьшился до 10,9 млрд руб. (параллельно продолжалось банкротство юрлиц компании в Белгородской и Курской областях с выкупом активов на торгах).

В ходе банкротства структуры ГАП «Ресурс» (прежде всего ООО «Ставропольский бройлер») выкупали долги ООО «Бройлер Дон» — в основном требования, обеспеченные залогом (в частности, банка «Траст»). В 2021 году стало известно об аренде структурами «Ресурса» ключевых ростовских мощностей «Белой птицы». В апреле 2022 года инвентаризация выявила у ООО «Бройлер Дон» основное производственное имущество на 151,8 млн руб. (находилось в залоге у «Ставропольского бройлера»), а также незалоговые активы, не входящие в технологическую цепочку, на 146,5 млн руб.

В рамках замещения активов на базе имущества ООО «Бройлер Дон» было создано АО «Ресурс Дон». Его акции дважды выставлялись на торги (начальная цена составляла около 140 млн руб.), и после второго не состоявшегося из-за отсутствия участников аукциона «Ставропольский бройлер» воспользовался правом оставить предмет залога за собой.

Схожим способом «Ресурс» получил активы еще двух юрлиц ростовского кластера «Белой птицы»: ООО «Белая птица — Ростов» и ООО «Агрофирма “Приазовская”». За счет этого агрохолдинг взял под управление всю производственную цепочку до выпуска готовой продукции. Имущество «Белой птицы — Ростов» перешло в АО «Ресурс Ростов»; двое торгов по продаже его акций с начальной ценой 4,04 млрд и 3,63 млрд руб. не состоялись, и залоговый кредитор оставил предмет залога за собой.

На базе «Приазовской» было создано АО «Ресурс Агрофирма “Приазовская”», акции которого по начальной цене 577 млн руб. были проданы кредитору «Приазовской» — структуре «Ресурса» ООО «Ростовский бройлер».

Руководитель московского областного филиала СРО арбитражных управляющих «Авангард», конкурсный управляющий ООО «Бройлер Дон» Антон Сычев рассказал «Ъ», что управляющие из этой СРО (руководившие процедурами в трех компаниях) «вместе с налоговой и мажоритарным кредитором провели медиацию на базе созданного ФНС оперативного штаба, инициированного по просьбе конкурсного управляющего ООО "Белая птица — Ростов" Алексея Антонова». Господин Антонов добивался переговоров для урегулирования задолженности перед бюджетом и сохранения целостности производства. По словам господина Сычева, в состав оперштаба вошли не только управляющие и налоговики, но и представители «Ресурса». Это позволило провести «нетипичную процедуру урегулирования, которая не предусмотрена ни законом о банкротстве, ни многочисленной судебной практикой, но оказавшейся наиболее оптимальной».

Господин Сычев заметил, что управляющим пришлось убеждать региональное УФНС (ведомство традиционно стремится к быстрому проведению процедуры с использованием торгов) в необходимости сохранить бизнес, и после подключения к диалогу налоговиков из центрального аппарата службы аргументы о преимуществах схемы для бюджета были услышаны.

Антон Сычев рассказал, что «Ресурс» получил акции трех предприятий за 2,8 млрд руб.:«На большей части активов уже запущена производственная деятельность, восстановлено более 500 рабочих мест на площадках почти во всех районах Ростовской области, в бюджет РФ уплачено около 700 млн руб. налогов. Не произошло разделения агрохолдинга».

В Курской области основные производственные мощности «Белой птицы» недавно за 5,36 млрд руб. приобрела группа «Черкизово». Белгородские площадки «Белой птицы» арендует ГАП «Ресурс», которая также проводит на них замещение активов. Но в Белгородской области процедуры осложняются большим количеством ключевых юрлиц и разногласиями с другими кредиторами, в том числе залоговыми.

Управляющий партнер Центра по работе с проблемными активами Зоя Галеева отмечает, что использованная схема «позволяет максимально эффективно использовать потенциал для выхода из банкротства»: «Но судам нужно оценивать, защищены ли интересы кредиторов при процедуре замещения активов. В теории при восстановлении платежеспособности должника кредиторы имеют возможность вернуть весь долг, а не его малую часть, как в случае проведения торгов».

Она подчеркивает, что продолжение работы единого производственного комплекса после выхода из банкротства — «большая редкость»: «Только 2% компаний восстанавливают платежеспособность в рамках реабилитационных процедур. Не всегда находится инвестор, готовый профинансировать реабилитацию. Кроме того, в России не предусмотрен институт банкротства группы лиц, поэтому все составляющие производственного комплекса банкротятся отдельными арбитражными управляющими, зачастую действующими самостоятельно».

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков считает, что участие в переговорном процессе — «нетипичное течение обычно конфликтных процедур банкротства, но это адекватно нормальному гражданскому обороту»: «Стороны могут выработать наиболее выгодную для всех стратегию. Конечно, выработка единой позиции при наличии иных лиц, которые в переговорном процессе не участвуют, но имеют статус, например, конкурсных кредиторов, влечет риск обжалования определенных действий.

Но возможности обжалования связаны с наличием вреда независимым кредиторам и должнику, поэтому переговоры и действия с активами не должны нарушать интересы независимых лиц».

Олег Мухин, Воронеж