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Глава Удмуртии прокомментировал назначение ГФИ по республике Павла Волкова

Перед вновь назначенным главным федеральным инспектором по Удмуртии Павлом Волковым стоит «очень непростая, но интересная задача». Об этом в выступлении заявил глава региона Александр Бречалов. Видео опубликовано на его странице в Telegram.

«У Павла Валерьевича хороший опыт, в том числе — опыт работы федеральным инспектором. Вся его трудовая биография связана с нашим округом, он прекрасно знает и социально-экономическую ситуацию, и ключевые задачи, стоящие перед нами. Уверен, мы выстроим конструктивный диалог»,— заявил глава региона.

По словам Александра Бречалова, особенное внимание будет уделено поддержке оборонно-промышленного комплекса, поскольку таким образом развивается экономика. «Хочу напомнить, что наши предприятия — это не только госзаказ, но и гражданская продукция. В среднем мы побираемся к 30% и, несмотря на сложную ситуацию, не снижаем темп»,— подчеркнул руководитель республики.

Павел Волков в свою очередь отметил, что основные цели — обеспечение социально-экономической стабильности, укрепление суверенитета страны и улучшение благополучия жителей.

Напомним, нового главного федерального инспектора по Удмуртии представили сегодня, 5 июля. Господин Волков займется развитием промышленности, вопросами кадрового дефицита на предприятиях ОПК и социальными гарантиями их работников, а также будет курировать защитников отечества от ПФО. Прежний главный федеральный инспектор по Удмуртии Сергей Панов покинул пост в апреле в связи с достижением предельного возраста для нахождения на госслужбе.

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