В Удмуртии представили нового главного федерального инспектора Павла Волкова

Главным федеральным инспектором по Удмуртии назначен бывший ГФИ по Марий Эл, действительный государственный советник России третьего класса Павел Волков. Сегодня, 5 июля, его представил полпред президента страны в ПФО Игорь Комаров на совещании в Ижевске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вероника Суворова Фото: Вероника Суворова

Господин Волков займется развитием промышленности, вопросами кадрового дефицита на предприятиях ОПК и социальными гарантиями их работников. Кроме того, он с будет курировать защитников отечества от ПФО.

Павел Волков родился 12 марта 1979 года в Горьком. После окончания Волжской государственной академии водного транспорта работал в главном управлении министерства юстиции России по Нижегородской области, после чего в 2005 году занял пост начальника отдела контроля и надзора в сфере адвокатуры и нотариата управления Федеральной регистрационной службы России по Нижегородской области. В 2020 году он стал главным федеральным инспектором по Марий Эл аппарата полномочного представителя президента России в ПФО.

Напомним, прежний главный федеральный инспектор по Удмуртии Сергей Панов покинул пост в апреле в связи с достижением предельного возраста для нахождения на госслужбе. Он работал с апреля 2019 года.