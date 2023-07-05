Глава МВД заявил об увеличении в России объемов производства синтетических наркотиков

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев провел заседание государственного антинаркотического комитета. В ходе заседания он заявил, что в стране продолжают расти объемы производства синтетических наркотиков. При этом, по словам главы МВД, поставки из-за рубежа подконтрольных веществ сокращаются.

«Продолжилась тенденция сокращения поставок подконтрольных веществ из-за рубежа. При этом сохранился рост объемов внутреннего производства "синтетики" в условиях подпольных нарколабораторий. Аналогичная картина наблюдается и в текущем году. Количество выявленных только сотрудниками полиции преступлений, связанных с изготовлением запрещенных веществ, увеличилось на 6,5%»,— приводит пресс-служба МВД слова господина Колокольцева.

Министр отметил, что в 2022 году в целом ситуация с наркотиками в России оставалась стабильной. Число пресеченных органами внутренних дел правонарушений, связанных с пропагандой запрещенных веществ, в прошлом году выросло практически в два раза.

«Только в прошлом году количество принятых Роскомнадзором решений о блокировке ресурсов, содержащих информацию о распространении наркотиков, возросло на 20%. В итоге закрыт доступ к 83 тыс. сайтов и отдельных интернет-страниц»,— уточнил он.

В то же время Владимир Колокольцев отметил, что действующие санкции за распространение запрещенной информации недостаточны. Для усиления ограничений необходимо внести изменения в российское законодательство. «Сейчас на завершающей стадии находится исполнение поручения президента РФ об установлении уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в сети Интернет»,— отметил он.

Речь идет о законопроекте, который вносит поправки в ст. 230.3 УК РФ о пропаганде незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ. Поправка предполагает штраф до 50 тыс. руб., исправительные работы или лишение свободы на срок до двух лет. Уголовное наказание предлагается ввести для тех, кто ранее уже привлекался за аналогичное правонарушение. 30 мая законопроект был одобрен Госдумой в первом чтении.

Милена Костерева