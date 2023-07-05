«Россети Тюмень» направили 7 млн рублей на повышение надежности электроснабжения транспортировки нефти в центральную Россию

«Россети Тюмень» провели ремонт подстанции 110 кВ «НПС Холмогорская» в Ямало-Ненецком автономном округе. Питающий центр снабжает электроэнергией нефтеперекачивающую станцию «Холмогоры». На повышение надежности электроснабжения транспортировки «черного золота» электросетевая компания направила почти 7 млн рублей.



Энергетики отремонтировали ключевое оборудование высоковольтной подстанции — два силовых трансформатора общей мощностью 80 МВА. Специалисты заменили маслоуказатели, запорную арматуру, предохранительные клапаны, газовые и струйные реле, которые позволяют моментально отключать оборудование в нештатной ситуации. Кроме того, энергетики установили на трансформаторы газоотборные устройства для безопасного выполнения работ без подъема персонала на высоту, что позволит снизить риск производственного травматизма на объекте.

Ремонт питающего центра состоялся в рамках производственной программы «Россети Тюмень». Выполненные мероприятия обеспечили надежность электроснабжения нефтеперекачивающей станции компании «Транснефть – Сибирь», которая по магистральному нефтепроводу Холмогоры – Клин транспортирует углеводороды с месторождений Западной Сибири на нефтеперерабатывающие заводы европейской части России.

АО «Россети Тюмень»