Georgian Airways начала выполнять транзитные рейсы из Москвы в Ниццу

Грузинская авиакомпания Georgian Airways добавила Ниццу в список европейских городов для выполнения транзитных рейсов из Москвы. Полеты из российской столицы в Ниццу через Тбилиси компания начала осуществлять с 5 июля.

Как уточнили «РИА Новости» в пресс-службе Georgian Airways, транзитные перелеты из Москвы в Ниццу через Тбилиси будут осуществляться по средам и субботам. Время пересадки в грузинской столице составляет около часа. Кроме Ниццы грузинская авиакомпания предлагает транзитные рейсы из Москвы через Тбилиси в Вену, Ларнаку, Париж, Берлин, Салоники, Тель-Авив, Милан и Амстердам.

10 мая президент России Владимир Путин отменил запрет на полеты в Грузию и визовый режим для граждан этой страны. Рейсы в Грузию запустили авиакомпании «Азимут», Georgian Airways, Red Wings. 19 мая компании «Азимут» выполнила первый рейс из Москвы в Тбилиси, 20 мая — компания Georgian Airways.

Милена Костерева