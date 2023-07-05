Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Georgian Airways начала выполнять транзитные рейсы из Москвы в Ниццу

Грузинская авиакомпания Georgian Airways добавила Ниццу в список европейских городов для выполнения транзитных рейсов из Москвы. Полеты из российской столицы в Ниццу через Тбилиси компания начала осуществлять с 5 июля.

Как уточнили «РИА Новости» в пресс-службе Georgian Airways, транзитные перелеты из Москвы в Ниццу через Тбилиси будут осуществляться по средам и субботам. Время пересадки в грузинской столице составляет около часа. Кроме Ниццы грузинская авиакомпания предлагает транзитные рейсы из Москвы через Тбилиси в Вену, Ларнаку, Париж, Берлин, Салоники, Тель-Авив, Милан и Амстердам.

10 мая президент России Владимир Путин отменил запрет на полеты в Грузию и визовый режим для граждан этой страны. Рейсы в Грузию запустили авиакомпании «Азимут», Georgian Airways, Red Wings. 19 мая компании «Азимут» выполнила первый рейс из Москвы в Тбилиси, 20 мая — компания Georgian Airways.

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...