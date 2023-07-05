Датская компания «Вестас» уплатила в бюджет Ульяновской области 396 млн рублей

Власти Ульяновской области добились через суд от компании «Вестас» из Дании уплаты в региональный бюджет 396 млн руб. Средства будут направлены на развитие региональной экономики. В минувшем году компания закрыла свое предприятие в Ульяновске из-за санкций. Об этом сообщает губернатор Алексей Русских.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Компания пользовалась льготами по налогам на имущество и на прибыль. Расторжение контракта стало основанием для взыскания упущенной выгоды в виде налоговых поступлений»,— говорится в сообщении.

Компания «Вестас» уже выплатила Ульяновской области средства в полном объеме. Также, по информации Алексея Русских, на бывших площадях иностранного завода в регионе откроется российское производство лопастей для ветроэнергетических установок.

Соответствующее инвестиционное соглашение с Композитным дивизионом Росатома Алексей Русских подписал в июне текущего года на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Объем инвестиций в экономику региона составит 2,3 млрд руб. Будет создано 400 рабочих мест.

Ранее стало известно о запуске производства навесной и прицепной сельхозтехники в Димитровграде. Ее будут использовать вместо европейского оборудования.

Георгий Портнов