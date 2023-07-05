Проект реставрации Ростовского цирка будет подготовлен в марте 2024 года

ООО «Интеграл» завершит подготовку проекта реконструкции Ростовского государственного цирка в марте 2024 года, сообщает «РБК Ростов-на-Дону» со ссылкой на ФКП «Росгосцирк».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: circus-rostov.ru Фото: circus-rostov.ru

«В рамках заключенного договора на изготовление ПСД компанией проводятся изыскательские и исследовательские работы. Срок разработки ПСД, согласно договору, — март 2024 года. После проведения данных работ (исследований) будет подготовлена смета, которая определит объемы и стоимость реставрации», — цитирует издание ответ «Росгосцирка».

Как сообщалось ранее, компания ООО «Интеграл» заключила контракт стоимостью 87 млн руб. на разработку документации в марте текущего года.

Здание Ростовского государственного цирка, построенное в 1950-х годах, является объектом культурного наследия регионального значения. Зрительский зал вмещает 1490 зрителей. На протяжении долгого времени этот цирк являлся крупнейшим в Европе. Сегодня объект принадлежит компании «Росгосцирк».

Анастасия Назарова