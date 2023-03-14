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Проект реконструкции цирка в Ростове за 87 млн рублей подготовит московская компания

Контракт на подготовку технической документации по реконструкции ростовского городского цирка будет заключен с московской компанией ООО «Интеграл». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно данным системы, конкурс на оказание услуг не состоялся в связи с наличием заявки только от одной компании. По условиям договора, ООО «Интеграл» должна подготовить проект реконструкции здания, расположенного по адресу пр. Буденновский, 45/72 в течение года с момента заключения контракта. Стоимость работ составит 87 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Интеграл» учреждена в Москве в 2007 году. Руководителем и бенефициаром предприятия является Павел Грановский. В 2021 году выручка компании составила 137,7 млн руб., а чистая прибыль — 1,4 млн руб.

Портфолио на сайте «Интеграла» содержит информацию о ранее выполненных работах компании по восстановлению исторического облика памятников архитектуры. Например, специалисты компании участвовали в реконструкции павильонов ВДНХ, проводили работы на ряде объектов Ростовского кремля, а также благоустраивали территорию перед учебными корпусами ГИТИСа.

Анастасия Назарова

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