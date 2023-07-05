Екатеринбуржцы выступили против строительства многоэтажки на месте четырехэтажного дома на улице 8 Марта

Жители Екатеринбурга выступили против строительства новой многоэтажки на ул. 8 марта 179в. По данным портала Е1, жители окрестных домов опасаются, что это будет именно точечная застройка без инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, новый дом здесь планирует строить уральский девелопер «Брусника». В июне компания искала подрядчика, который займется подготовкой котлована, креплением откосов и шпунтовым ограждением котлована. Подрядчика искали для проекта «Башня на Ботанике». В «Бруснике» отметили, что выслушают точку зрения жителей и примут во внимание, когда будут разрабатывать проект.

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