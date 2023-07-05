Из-за ураганного ветра в Нидерландах приостановлено авиа и железнодорожное сообщение

Из-за мощного урагана «Поли» в Амстердаме отменены более 300 авиарейсов в аэропорту Схипхол, а операторы железных дорог NS и Arriva отменили все рейсы на севере страны. Кроме того, перекрыты несколько автомобильных трасс и остановлено движение трамваев в городах из-за перебоев с электричеством. Жителям большей части прибрежных районов рекомендовано оставаться сегодня дома, учитывая, что скорость ветра местами достигает 145 км/ч. В северных районах страны объявлен самый высокий уровень штормового предупреждения, сообщает Reuters.

По данным метеорологов, «Поли» стал самым мощным из летних ураганов за все время исследований, а среди всех ураганов — самым мощным с января 2018 года. Обычно самые сильные ураганы в этом регионе случаются в период с октября по апрель. Жителям Нидерландов рекомендовано следить за сообщениями экстренных служб, не покидать домов, выходить на улицу только в случае крайней необходимости и при этом держаться подальше от берегов каналов и рек, которые могут выйти из берегов. Власти сообщают пока о двух пострадавших в Амстердаме, на их автомобили упали поваленные ветром деревья.

Алена Миклашевская