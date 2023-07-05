Полеты на «кукурузниках» Ан-2 могут быть остановлены из-за дефицита запчастей

Российские авиакомпании, эксплуатирующие самолеты Ан-2, столкнулись с дефицитом запчастей из-за отказа европейских поставщиков сотрудничать с Россией. Из-за этого полеты на «кукурузниках» могут быть остановлены. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

По данным источников РБК, гендиректор Московского авиационно-ремонтного завода (МАРЗ) Павел Ненастьев указал на проблемы с поставками запчастей для Ан-2, а также об их подорожании во время совещания комиссии Госсовета по направлению «Транспорт». По его словам, в России необходимо производить около 60 видов комплектующих для «кукурузников». Сам Господин Ненастьев сообщил РБК, что у МАРЗ и других ремонтных предприятий «может просто-напросто прекратиться возможность оказывать сервисные услуги», если меры не будут приняты.

Аналогичного мнения о перспективах эксплуатации Ан-2 придерживаются в том числе гендиректор Шахтинского авиационно-ремонтного завода (ШАРЗ) Владимир Соломатов и представитель Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА, разработчик Ан-2).

Минпромторг, в свою очередь, заявил, что провел научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, нацеленные на разработку технологий и создание авиатехники, которая может прийти на замену Ан-2. По словам представителя Минпромторга, на данный момент Уральский завод гражданской авиации занимается созданием легкого многоцелевого самолета «Байкал».

В августе 2022 года сообщалось, что российская малая авиация может столкнуться с нехваткой «кукурузников». Тогда Минпромторг утверждал, что малая авиация не останется без самолетов — основой парка станут новые машины типа «Байкал» и «Ладога». Их сертификация была запланирована на 2023 и 2024 годы, после чего планировалось начать серийное производство этих самолетов. На данный момент для «Байкала» еще нет российского двигателя, сертификат на самолет с импортным мотором будет получен до конца 2023-го. Сертификат на самолет с российским двигателем будет получен до конца 2025 года. По данным РБК, авиакомпании уже подписали обязывающие соглашения о поставках примерно 60 «Байкалов». Первые самолеты они смогут получить в 2024 году.

Полина Мотызлевская