CNN: Tesla производит в Китае больше половины всех своих машин

По подсчетам телекомпании CNN, основанных на данных китайской Ассоциации пассажирских автомобилей (CPCA), поставки электромобилей Tesla с китайских предприятий компании во втором квартале составили 247,2 тыс. штук. Это на 120% больше, чем годом ранее.

По данным же самой компании, во втором квартале мировые поставки Tesla составили 466,1 тыс. автомобилей. Подавляющее большинство поставок (446,9 тыс.) приходится на модели 3 и Y, остальные 19,2 тыс. — на модели S и Х.

Крупнейшим китайским заводом Tesla является Gigafactory в Шанхае, на котором работают около 2 тыс. сотрудников и который стал первым иностранным заводом для американской компании. В июле 2018 года Илон Маск заключил соглашение о строительстве завода с региональными властями Шанхая. В декабре того же года начались работы, которые завершились уже к осени 2019-го, в октябре 2019-го первые машины Tesla сошли с конвейера завода. На первом этапе объем производства составлял 3 тыс. автомобилей в неделю. В 2023 году Tesla начала выходить в Шанхае на производство 20 тыс. машин в неделю.

Евгений Хвостик