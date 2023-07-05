Автомобилистка во время парковки насмерть задавила пенсионерку в Самаре

Смертельное ДТП произошло в Самаре в среду. Происшествие случилось на ул. Волгина, 117. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Женщина-водитель при движении задним ходом (парковалась) допустила наезд на пешехода»,–говорится в сообщении.

В результате аварии от полученных травм на месте происшествия скончалась женщина-пешеход 1953 года рождения. На месте происшествия работает полиция. Опрашиваются свидетели.

Ранее в Самарской области пять человек пострадали в ДТП. Иномарка под управлением подростка без прав на вождение съехала в кювет и опрокинулась.

Георгий Портнов