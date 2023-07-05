Защита настаивает на оправдании вице-мэра Новосибирска Артема Скатова по делу о клевете

В Новосибирске 5 июля завершились судебные прения по уголовному делу вице-мэра Артема Скатова, который обвиняется в клевете на депутата Госдумы РФ Дмитрия Савельева. Как рассказал «Ъ-Сибирь» адвокат Иван Расолов, защита попросила оправдать вице-мэра в связи с отсутствием состава преступления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Часть выступления адвоката была посвящена нарушениям, которые, по его мнению, допустили следствие и суд. 11 июля Артем Скатов выступит с последним словом, после чего судья удалится в совещательную комнату для подготовки приговора. Напомним, в судебных прениях прокуратура запросила для чиновника 200 часов обязательных работ.

Заместитель мэра обвиняется в распространении клеветы на депутата Госдумы РФ от «Единой России» Дмитрия Савельева (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ, до двух лет лишения свободы). Следствие утверждает, что в феврале 2022 года чиновник обратился к администратору Telegram-канала «Государь» с просьбой разместить «негативную информацию» о якобы имеющейся связи единоросса со строительной компанией.

Защита вице-мэра не раз заявляла о необоснованности выдвинутых против него обвинений, утверждая, что расследование было проведено однобоко, а доводы адвоката остались без внимания. «Каких-либо доказательств того, что Артем Скатов имеет отношение к опубликованию статьи в Telegram-канале, материалы дела не содержат»,– заявлял «Ъ-Сибирь» господин Рассолов, отмечая, что до размещения спорной информации аналогичные по смыслу статьи выходили на новостных сайтах. На судебном заседании 19 мая вице-мэр заявил о своей невиновности.

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Илья Николаев