Вице-мэр Новосибирска Артем Скатов не признал в суде вину в клевете на депутата Госдумы

Вице-мэр Новосибирска Артем Скатов заявил в суде о своей невиновности в клевете на депутата-единоросса Госдумы РФ от Новосибирской области Дмитрия Савельева.

«Я никакой материал (о депутате Савельеве. – “Ъ”) не писал и не передавал»,– сказал он во время допроса в суде (цитата по ТАСС). При этом, по данным агентства, господин Скатов заявил, что считает сведения, представленные в статье, достоверными.

Как сообщалось, следствие полагает, что в феврале 2022 года вице-мэр обратился к знакомому администратору одного Telegram-канала с просьбой разместить статью, в которой говорилось о якобы аффилированности господина Савельева со строительной компанией и его действиях в интересах депутатов различного уровня. Уголовное дело полиция возбудила в марте 2022 года по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, максимальное наказание — лишение свободы на два года).

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Дарья Решетникова