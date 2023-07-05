CК РФ вернулся к расследованию гибели молодого человека в Ульяновске

СУ СК РФ по Ульяновской области представит в центральный аппарат новый доклад по уголовному делу о смерти молодого человека в региональной столице. Соответствующее поручение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Глава СК РФ затребовал повторный доклад в связи с повторным обращением в приемную Александра Бастрыкина «ВКонтакте» жительницы Магнитогорска. Она сообщила о смерти сына в августе минувшего года.

Тело молодого человека обнаружили в реке Свияге в Ульяновске. По этому факту региональное СУ СК РФ возбудило и расследовало уголовное дело. В июне текущего года оно было прекращено.

Однако мать погибшего не согласилась с результатами расследования. Она считает, что гибель ее сына имеет криминальную подоплеку.

В пользу этой версии говорит конфликт между молодым человеком и неизвестными людьми незадолго до его гибели, утверждает женщина. Об этом он перед смертью сообщил своей супруге. Кроме того, на теле погибшего были обнаружены травмы.

Александр Бастрыкин ранее запрашивал у регионального следствия доклад по этому делу. Это произошло после обращения матери погибшего к руководителю ведомства.

Ранее глава СК РФ заинтересовался расследованием дела о гибели семьи в Ульяновске. Тела 36-летнего мужчины, 28-летней женщины и шестимесячного ребенка были обнаружены 28 февраля текущего года в квартире дома по ул. Ефремова.

Георгий Портнов