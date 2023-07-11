Главный плюс ассигнаций

Несмотря на свой нестабильный курс, бумажные ассигнации обладали несомненным преимуществом по сравнению с металлическими деньгами. Они были гораздо компактнее и несравнимо удобнее для крупных расчетов.

В гоголевском «Ревизоре» городничий хвастается тем, что «всунул» Хлестакову 400 рублей взятки вместо 200. Самая крупная ассигнация образца 1818 года имела достоинство 200 рублей. Вероятно, городничий дал Хлестакову две такие бумажки (или четыре сотенные). Серебряный рубль той эпохи весил 20,73 грамма. 400 рублей — 8 килограммов 292 грамма.