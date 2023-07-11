Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Наиболее перспективные акции зарубежных компаний

Компания-эмитент Инвестиционная идея Инвесткомпания, включившая бумагу в число наиболее перспективных Потенциал роста в 2023 году (%) Основные риски, на которые стоит обратить внимание
Marvell Производство полупроводников поддерживается развитием искусственного интеллекта «БКС Мир Инвестиций» 50 Формирование завышенных оценок в отрасли
Cummins Рост спроса и цен на технику, обусловленный увеличением инвестиций в инфраструктуру США «Финам» 32 Потрясения в банковском секторе оказывают негативное воздействие на кредитование строительства
NextEra Energy Масштабные вводы ВИЭ позволяют компании захватывать рынок оптовой электроэнергии и мощности «Финам» 26,4 Высокий долг даже по меркам сектора, частые перестановки в составе руководства
AMD Один из главных бенефициаров искусственного интеллекта за счет поставок GPU «Алор» 26 Ужесточение политики ФРС и Минфина США
Meta Развитие технологий метавселенной «Алор» 23
Visa Бенефициар увеличения экономической активности в мире, неплохо чувствует себя в условиях высокой инфляции «Финам» 21,7 Наступление экономической рецессии в мире или отдельных ведущих странах
Nike Восстановление прибыли за счет нормализации товарных запасов и наценок после агрессивных распродаж в прошлом году «Финам» 17 Слабость потребительского спроса из-за высокой инфляции и рисков рецессии
Vertex Pharmaceuticals, США Первопроходец и фактический монополист в области лечения муковисцидоза «Финам» 17 Ужесточительные меры со стороны властей США в отношении цен дорогостоящих препаратов
Alphabet Искусственный интеллект, потенциал восстановления рекламной выручки, привлекательная оценка «Алор» 16 Ужесточение политики ФРС и Минфина США, конкуренция с Microsoft
«БКС Мир Инвестиций» 5
Baidu Восстановление экономики КНР окажет поддержку рекламному бизнесу Baidu «Финам» 15 Медленный рост китайской экономики, усиление регулирования в интернет-среде
Halliburton Увеличение инвестиций нефтекомпаний в разведку и добычу положительно отражается на нефтесервисном секторе «Финам» 14,6 Сильная рецессия в развитых странах может привести к чрезмерному снижению цен на нефть
Amazon Потенциал роста рентабельности и свободного денежного потока при передовых технологических разработках «БКС Мир Инвестиций» 13 История отрицательного FCF у компании, высокая капиталоемкость бизнеса e-commerce
Microsotf Внедрение искусственного интеллекта в ключевые продукты компании «Алор» 11 Ужесточение политики ФРС и Минфина США
United Airlines Бизнес авиалиний продолжает восстанавливаться после пандемии, невысокая оценка «БКС Мир Инвестиций» 9 Высокая зависимость от макроэкономических условий и потребительских расходов
Adobe Рост выручки и прибыли при привлекательной оценке после падения акций на новостях вокруг Figma «БКС Мир Инвестиций» 6 Архаичность отдельных продуктов компании, которая создала потребность в поглощении Figma, риски незакрытия сделки с Figma

Таблица составлена на основе опроса российских инвестиционных компаний «Алор», «БКС Мир инвестиций», «Финам». В случае если бумага рекомендуется к покупке несколькими инвесткомпаниями, графы «Инвестиционная идея» и «Риски» даны в виде обобщения высказанных мнений. Потенциал роста указан относительно уровня цен на середину июня.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...