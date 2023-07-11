Наиболее перспективные акции зарубежных компаний

Компания-эмитент Инвестиционная идея Инвесткомпания, включившая бумагу в число наиболее перспективных Потенциал роста в 2023 году (%) Основные риски, на которые стоит обратить внимание Marvell Производство полупроводников поддерживается развитием искусственного интеллекта «БКС Мир Инвестиций» 50 Формирование завышенных оценок в отрасли Cummins Рост спроса и цен на технику, обусловленный увеличением инвестиций в инфраструктуру США «Финам» 32 Потрясения в банковском секторе оказывают негативное воздействие на кредитование строительства NextEra Energy Масштабные вводы ВИЭ позволяют компании захватывать рынок оптовой электроэнергии и мощности «Финам» 26,4 Высокий долг даже по меркам сектора, частые перестановки в составе руководства AMD Один из главных бенефициаров искусственного интеллекта за счет поставок GPU «Алор» 26 Ужесточение политики ФРС и Минфина США Meta Развитие технологий метавселенной «Алор» 23 Visa Бенефициар увеличения экономической активности в мире, неплохо чувствует себя в условиях высокой инфляции «Финам» 21,7 Наступление экономической рецессии в мире или отдельных ведущих странах Nike Восстановление прибыли за счет нормализации товарных запасов и наценок после агрессивных распродаж в прошлом году «Финам» 17 Слабость потребительского спроса из-за высокой инфляции и рисков рецессии Vertex Pharmaceuticals, США Первопроходец и фактический монополист в области лечения муковисцидоза «Финам» 17 Ужесточительные меры со стороны властей США в отношении цен дорогостоящих препаратов Alphabet Искусственный интеллект, потенциал восстановления рекламной выручки, привлекательная оценка «Алор» 16 Ужесточение политики ФРС и Минфина США, конкуренция с Microsoft «БКС Мир Инвестиций» 5 Baidu Восстановление экономики КНР окажет поддержку рекламному бизнесу Baidu «Финам» 15 Медленный рост китайской экономики, усиление регулирования в интернет-среде Halliburton Увеличение инвестиций нефтекомпаний в разведку и добычу положительно отражается на нефтесервисном секторе «Финам» 14,6 Сильная рецессия в развитых странах может привести к чрезмерному снижению цен на нефть Amazon Потенциал роста рентабельности и свободного денежного потока при передовых технологических разработках «БКС Мир Инвестиций» 13 История отрицательного FCF у компании, высокая капиталоемкость бизнеса e-commerce Microsotf Внедрение искусственного интеллекта в ключевые продукты компании «Алор» 11 Ужесточение политики ФРС и Минфина США United Airlines Бизнес авиалиний продолжает восстанавливаться после пандемии, невысокая оценка «БКС Мир Инвестиций» 9 Высокая зависимость от макроэкономических условий и потребительских расходов Adobe Рост выручки и прибыли при привлекательной оценке после падения акций на новостях вокруг Figma «БКС Мир Инвестиций» 6 Архаичность отдельных продуктов компании, которая создала потребность в поглощении Figma, риски незакрытия сделки с Figma