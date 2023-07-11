Наиболее перспективные акции зарубежных компаний

|Marvell
|Производство полупроводников поддерживается развитием искусственного интеллекта
|«БКС Мир Инвестиций»
|50
|Формирование завышенных оценок в отрасли
|Cummins
|Рост спроса и цен на технику, обусловленный увеличением инвестиций в инфраструктуру США
|«Финам»
|32
|Потрясения в банковском секторе оказывают негативное воздействие на кредитование строительства
|NextEra Energy
|Масштабные вводы ВИЭ позволяют компании захватывать рынок оптовой электроэнергии и мощности
|«Финам»
|26,4
|Высокий долг даже по меркам сектора, частые перестановки в составе руководства
|AMD
|Один из главных бенефициаров искусственного интеллекта за счет поставок GPU
|«Алор»
|26
|Ужесточение политики ФРС и Минфина США
|Meta
|Развитие технологий метавселенной
|«Алор»
|23
|
|Visa
|Бенефициар увеличения экономической активности в мире, неплохо чувствует себя в условиях высокой инфляции
|«Финам»
|21,7
|Наступление экономической рецессии в мире или отдельных ведущих странах
|Nike
|Восстановление прибыли за счет нормализации товарных запасов и наценок после агрессивных распродаж в прошлом году
|«Финам»
|17
|Слабость потребительского спроса из-за высокой инфляции и рисков рецессии
|Vertex Pharmaceuticals, США
|Первопроходец и фактический монополист в области лечения муковисцидоза
|«Финам»
|17
|Ужесточительные меры со стороны властей США в отношении цен дорогостоящих препаратов
|Alphabet
|Искусственный интеллект, потенциал восстановления рекламной выручки, привлекательная оценка
|«Алор»
|16
|Ужесточение политики ФРС и Минфина США, конкуренция с Microsoft
|
|
|«БКС Мир Инвестиций»
|5
|
|Baidu
|Восстановление экономики КНР окажет поддержку рекламному бизнесу Baidu
|«Финам»
|15
|Медленный рост китайской экономики, усиление регулирования в интернет-среде
|Halliburton
|Увеличение инвестиций нефтекомпаний в разведку и добычу положительно отражается на нефтесервисном секторе
|«Финам»
|14,6
|Сильная рецессия в развитых странах может привести к чрезмерному снижению цен на нефть
|Amazon
|Потенциал роста рентабельности и свободного денежного потока при передовых технологических разработках
|«БКС Мир Инвестиций»
|13
|История отрицательного FCF у компании, высокая капиталоемкость бизнеса e-commerce
|Microsotf
|Внедрение искусственного интеллекта в ключевые продукты компании
|«Алор»
|11
|Ужесточение политики ФРС и Минфина США
|United Airlines
|Бизнес авиалиний продолжает восстанавливаться после пандемии, невысокая оценка
|«БКС Мир Инвестиций»
|9
|Высокая зависимость от макроэкономических условий и потребительских расходов
|Adobe
|Рост выручки и прибыли при привлекательной оценке после падения акций на новостях вокруг Figma
|«БКС Мир Инвестиций»
|6
|Архаичность отдельных продуктов компании, которая создала потребность в поглощении Figma, риски незакрытия сделки с Figma