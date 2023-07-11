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Коммерсантъ FM
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Валюты стран СНГ

Учитывая тесные экономические связи стран СНГ, где рубль является по умолчанию главным инструментом, при покупке валют этих стран нужно учитывать его динамику по отношению к мировым резервным валютам — доллару США и евро, отмечает начальник отдела исследования инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев.

Казахский тенге, как и рубль, сырьевая валюта, но при этом не имеет санкционной составляющей. Поэтому с начала года ее курс укрепился против доллара США на 2,5%, до 454 KZT/$, против рубля она подорожала более чем на 28%, до 19,9 руб. за 100 KZT. Валерий Емельянов не ждет дальнейшего сильного роста курса казахской валюты в России, склоняется скорее к движению возле текущих уровней с колебаниями в обе стороны на уровне 3%. Вместе с тем не стоит забывать, что в истории Казахстана были периоды резкого роста курса национальной валюты — так, в предыдущие десять лет ее курс ослаб к доллару США в два с половиной раза.

Белорусский рубль сильнее зависит от динамики рубля из-за более тесной экономической связи с Россией, к тому же по нему более высокие геополитические риски в сравнении с Казахстаном, но более низкие, чем в России. По словам Владимира Евстифеева, белорусский рубль копирует динамику российского рубля, но с определенным лагом. «Белорусская валюта менее вовлечена в геополитические истории и остается более конвертируема на мировом рынке. Это может обусловить ее плавное укрепление к рублю»,— считает господин Евстифеев. Во втором полугодии он ожидает курс белорусского рубля на уровне 28,7 руб./BYN (30 июня — 30,30 руб./TRY).

Из валют стран СНГ самая устойчивая, как считает Валерий Емельянов,— это армянский драм. За последние десять лет его курс укрепился к доллару США на 2%. Армения — индустриально-аграрная страна, а потому колебания ее курса не зависят от цен на нефть. «Драм следует за евро уже полгода с колебаниями 2% в ту или иную сторону. Учитывая, что евро уже на локальных максимумах против рубля, драм далее расти не будет и продолжит колебаться вслед за евровалютой, добавляя +/-2 своей собственной динамики»,— отмечает господин Емельянов.

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