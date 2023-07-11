Юань и гонконгский доллар

Начнем с самой ликвидной валюты в России — юаня. Для начала стоит понимать, что на Московской бирже торгуется так называемый офшорный юань. В Китае есть и оншорный юань, который торгуется только внутри страны, его курс жестко регулируется Народным банком Китая (НБК). Обращаемый на Московской бирже юань в большей степени подвержен воздействию рыночных факторов, хотя при необходимости НБК может оказать влияние и на него, но такое бывает довольно редко.

Динамика китайской валюты на мировом рынке во многом определяется не только политикой властей, но и мягкой привязкой к доллару США. «Для юаня главной темой станет скорость восстановления экономики Китая, а также планируемые стимулирующие меры. С учетом того что потенциал усиления экономической активности в КНР сохраняется, юань может восстановить часть позиций к доллару»,— отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. Андрей Кочетков обращает внимание и на то, что текущий процесс наращивания санкционного давления на Китай может спровоцировать более активный отток капитала.

Андрей Кочетков считает, что во втором полугодии китайская валюта будет двигаться в мире в сторону 7,4–7,5 CNY за доллар (30 июня биржевой курс составлял 7,27 CNY). В России он ожидает движения курса к уровню 12 руб./CNY (30 июня — 12,332 руб./CNY). По мнению руководителя инвестиционной стратегии и аналитики Экспобанка Полины Хвойницкой, поддержку рублю против юаня будут оказывать экспортеры, которые активно переходят на внешнеторговые расчеты в юанях и в налоговый период будут увеличивать его предложение на рынке. По юаню она видит торговый диапазон в границах 11,6–12,1 руб./CNY.

Гонконгский доллар аналитики называют одной из самых стабильных валют в мире, которая может стать неплохой альтернативой «токсичным» валютам. Причина этого кроется в том, с 1983 года его курс привязан к курсу доллара США в соотношении 7,8:1, а с 2005 года допустимые колебания установлены в диапазоне 7,75–7,85. В случае если курс выходит из указанного коридора, местный финансовый регулятор выходит с покупками или продажами долларов США. Андрей Кочетков ожидает курс гонконгского доллара к рублю на уровне 10,5 руб./HKD (30 июня — 11,32 руб./HKD). Владимир Евстифеев ожидает во втором полугодии курс гонконгского доллара на уровне 11,1 руб./HKD.