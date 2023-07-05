У четырех жителей Тувы подтверждена сибирская язва

Сибирская язва выявлена у четырех жителей Тувы, принимавших участие в разделке туши больной лошади, сообщило управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области—Кузбассу. Роспотребнадзор исключил возможность эпидемии.

По данным ведомства, пастух и его знакомые на чабанской стоянке, расположенной в местечке Даг Арты, разделали лошадь, у которой накануне появились судороги и отечность паховой области. После этого мужчины употребили мясо в пищу.

Сейчас в районе, где была обнаружена инфекция, работают специалисты Россельхознадзора, чтобы не допустить дальнейшего распространения заболеваний сибирской язвой. Мясо убитой лошади изъято из оборота и уничтожено.

Также инспекторы ведомства совместно с сотрудниками полиции и ветеринарной службы обеспечили работу круглосуточного контрольно-пропускного поста с дезинфекционным барьером. Пост размещен на дороге, ведущей из района, где была обнаружена инфекция.

По данным ведомства, в хозяйстве, где выявлен возбудитель особо опасного заболевания, содержатся 74 лошади и другие животные. Отмечается, что животные в хозяйстве не подвергались обязательной вакцинации.

Случай заражения сибирской язвой в республике был выявлен 30 июня в Барун-Хемчикском районе.

Лолита Белова, Новосибирск