Две трети работодателей в ПФО намерены увеличить штат до конца года

Набрать новых сотрудников до конца года планируют 74% компаний Приволжья, согласно результатам опроса сервиса Head Hunter. О возможном сокращении штата сообщили 11% респондентов, еще 14% работодателей сказали, что не планируют никаких изменений в коллективе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Компании, где планируется сокращение штата, намерены в первую очередь уволить сотрудников в сфере продаж (32% респондентов в этой группе дали такой ответ), специалистов бэк-офиса и административный персонал (20%), а также тех, кто выполняет HR-функцию.

Работодатели, которые намерены увеличить численность сотрудников, готовы трудоустроить производственный линейный персонал (50% респондентов в этой группе дали такой ответ), специалистов в сфере продаж (44%) и IT-специалистов (23%).

В HH.ru отмечают, что поиск специалистов стал сложнее вне зависимости от должности и профессии. ««Работодатели в большинстве случаев это признают. По данным Росстата, уровень безработицы в России в апреле обновил исторический минимум, составив 3,3%. Для бизнеса это сигнал о бедствии на рынке труда: объем людей, которых можно привлечь на новые вакансии, стремительно сокращается. Острая нехватка работников в массовых секторах формирует дефицит трудовых ресурсов и вынуждает работодателей искать дополнительные источники привлечения кандидатов»,— рассказала руководитель пресс-службы Head Hunter в Поволжье Анна Буслова.

Как ранее сообщалось, только нижегородским предприятиям в ближайшие полтора года необходимо набрать 16 тыс. сотрудников, в том числе под новые инвестиционные проекты..

Анастасия Еремина