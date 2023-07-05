Годовая инфляция в Турции замедлилась в июне до 38,21%,

Годовая инфляция в Турции по итогам июня снизилась с 39,59% до 38,21%, следует из отчета Института статистики страны (TUIK). Это самый низкий показатель за последние 18 месяцев, обращает внимание агентство Anadolu. В июне потребительские цены выросли на 3,92% по сравнению с маем.

Наименьший рост цен в годовом выражении зафиксирован в сфере недвижимости — 14,7%. Одежда и обувь в Турции подорожали на 21%. Значительнее всего цены выросли в гостиничной сфере и общественном питании — 67,2%. Здравоохранение подорожало на 65,7%, продовольствие и прохладительные напитки в течение года — почти на 54%. Услуги в сфере образования стали обходиться потребителю на 50% дороже. Алкогольные напитки и табак подорожали на 40%, транспорт — на 20,75%

При этом за прошедший месяц здравоохранение подорожало только на 1,21%. Максимальный рост цен в июне продемонстрировали алкогольные напитки и табачные изделия (11,13%), а также транспорт (7,96%) и гостиничная сфера и общественное питание (4,32%).

В июне стоимость турецкой лиры обновила исторический минимум. Курс к доллару поднялся выше 26 лир. В конце прошлого месяца Центробанк Турции поднял ключевую ставку сразу почти в два раза — с 8,5% до 15%. Ставка была скорректирована впервые за 27 месяцев.

Милена Костерева