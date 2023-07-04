В Самарской области четыре человека пострадали в ДТП с иномарками

ДТП с участием двух автомобилей произошло в Самарской области в минувший понедельник. Происшествие случилось в 17:40 (MSK+1) на 5 км автодороги «Кинель-Богатое-Борское». Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД Самарской области

«Произошло столкновение двух транспортных средств Hyundai Solaris и BMW. В медицинское учреждение доставлены оба водителя, пассажир автомобиля Hyundai Solaris и пассажир автомобиля BMW»,— говорится в сообщении.

На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД. Они обеспечили беспрепятственный проезд транспорта. По факту аварии проводится проверка.

Георгий Портнов