Сибирская язва выявлена у четырех жителей Тувы

Диагноз сибирская язва подтвержден уже у четырех человек. Они принимали участие в разделке туши заболевшей лошади, сообщило управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области.

«Лошадь была подвергнута вынужденному убою без предварительного уведомления ветеринарной службы. Участники процесса поле разделки туши употребили внутренние органы животного в пищу», – говорится в сообщении. Мясо убитой лошади изъято из оборота и уничтожено.

Первый случай заражения сибирской язвой в республике был выявлен 30 июня. Диагноз был поставлен 24-летнему жителю Барун-Хемчикского района. Мужчина находился на чабанской стоянке друга, расположенной в местечке «Даг арты». Там они разделали лошадь, у которой накануне появились судороги и отечность паховой области.

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Лолита Белова