В Ярославле мужчину с муляжом гранаты подозревают в угрозе убийством

В Ярославле возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством» в отношении мужчины, который на АЗС угрожал знакомому предметом, похожим на гранату. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МВД России по Ярославской области Фото: Пресс-служба МВД России по Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 30 июня на автозаправочной станции в Дзержинском районе произошел конфликт между двумя мужчинами. Один из них начал угрожать предметом, похожим на гранату. На место прибыли сотрудники Росгвардии, изъяли муляж и задержали угрожавшего.

Уголовное дело расследует отдел полиции по Дзержинскому району. В отношении 43-летнего мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По статье, которую ему вменяют, подследственному грозит до двух лет лишения свободы.

Алла Чижова