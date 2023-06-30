Ярославский водитель угрожал гранатой на автозаправке

Сотрудники полиции и Росгвардии выехали на автозаправочную станцию в Ярославле из-за угрозы взрыва гранаты. Об этом сообщили в пресс-службах УМВД и областного управления Росгвардии.

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Фото: управление Росгвардии по ЯО Работа Росгвардии

Фото: управление Росгвардии по ЯО

Инцидент случился около 10 часов утра 30 июня на АЗС в Дзержинском районе. Как пояснили в УМВД, на автозаправке произошел конфликт двух знакомых между собой мужчин. Один из них, находясь в неадекватном состоянии, начал угрожать другому предметом, похожим на гранату. После прибытия на место спецслужб автора угроз задержали.

«Правоохранителями мужчина 1980 года рождения доставлен в отдел полиции. По данному факту проводится проверка»,— отметили в УМВД.

Быстро выяснилось, что граната не была боевой.

«На место происшествия прибыли сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН регионального управления Росгвардии. В результате установлено, что обнаруженный предмет является муляжом гранаты»,— заявили в Росгвардии.

Андрей Иванов