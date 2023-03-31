Для туристов запустят специальный поезд «Саратов — Ульяновск»

Чартерный железнодорожный маршрут для туристов «Саратов — Ульяновск» будет организован в этом году. Как сообщает пресс-служба губернатора Ульяновской области, договоренность о запуске чартерного туристического поезда была достигнута 30 марта на круглом столе по вопросам двустороннего сотрудничества регионов в сфере туризма. Встреча состоялась в рамках визита в Саратов ульяновской делегации, возглавляемой губернатором региона Алексеем Русских.

Поезд, как предполагается, будет состоять из восьми вагонов: один СВ, четыре купе, три плацкартных вагона общей вместимостью 280 человек.

Как пояснил «Ъ-Волга» директор ульяновского регионального Агентства по туризму Денис Ильин, пока, в 2023 году, «будет организовано два поезда: один — в августе, второй — или тоже летом, или в декабре, перед Новым годом». Пока это будут пробные турпоезда, в дальнейшем, по словам господина Ильина, их может намного больше, все будет корректироваться, исходя из запроса.

Эти два поезда — для саратовских туристов, желающих посетить Ульяновск. Для них в Саратове подготовит пакетный тур саратовское турагентство «Арго», сказал Денис Ильин. В дальнейшем, по его словам, в дальнейшем также будет готовиться пакетный тур для ульяновских туристов, желающих посетить Саратов. «Сейчас для жителей Ульяновской области уже работает чартерный турпоезд в Пермь, формированием турпоездки, запланированной на май этого года, занимается ульяновский туроператор — компания “Симбирсити”», — отметил глава регионального Агентства по туризму.

Сергей Титов, Ульяновск