Бывшему ГФИ Панову присвоили звание Почетного гражданина Удмуртской Республики

Бывшему главному федеральному инспектору по Удмуртии Сергею Панову присвоили звание Почетный гражданин Удмуртской Республики. Награждение состоялось на сессии госсовета республики 27 июня. Атрибуты Почетного гражданина вручил глава региона Александр Бречалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Сергей Панов покинул пост ГФИ по Удмуртии в апреле в связи с достижением предельного возраста для нахождения на госслужбе. Он работал в этой должности с апреля 2019 года. До этого с 2008 по 2018 годы он был прокурором республики, а после стал советником главы Удмуртии Александра Бречалова.

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