Прокуратура Оренбуржья судится с властями из-за высокого тарифа на воду

Прокуратура Оренбургской области выявила нарушения закона в деятельности регионального департамента по ценам и регулированию тарифов. Речь идет о ситуации с тарифами на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение, которые были установлены на текущий год для ООО «Оренбург Водоканал». Об этом сообщает надзорное ведомство.

«Надзорным органом установлены факты необоснованного принятия департаментом расходов на строительство цеха механического обезвоживания осадка на очистных сооружениях Оренбурга, расходов по списанию дебиторской задолженности, по амортизации основных средств и нематериальных активов и включении их в тарифы для граждан»,– говорится в сообщении.

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В связи с этим первый зампрокурора Оренбургской области внес в адрес директора профильного департамента представление. Он потребовал исключить экономически необоснованные расходы из объема необходимой валовой выручки за счет корректировки тарифов, которые ранее были утверждены на текущий год.

Однако до сих пор нарушения не были устранены. В связи с этим областная прокуратура обратилась с иском в региональный суд. Она потребовала признать недействующим приказ департамента о корректировке тарифов на питьевое водоснабжение и водоотведение для ООО «Оренбург Водоканал» на 2023 год и принять альтернативный правовой акт, отвечающий требованиям закона.

Георгий Портнов