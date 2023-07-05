Минздрав Удмуртии: в поликлинике №5 в Ижевске ситуация улучшилась, но есть над чем работать

Ситуация по обслуживанию пациентов в городской поликлинике № 5 в столице Удмуртии «улучшилась, но работать еще есть над чем». Об этом во «ВКонтакте» рассказал заместитель министра здравоохранения региона Александр Попов. Основные причины жалоб — нехватка свободных номерков и врачей, а также большие очереди.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам господина Попова, на этот раз при посещении больницы были свободные номерки как к терапевтам, так и к узким специалистам. При этом пациенты в регистратуре могут оставить заявку в листе ожидания, чтобы представители больницы сообщили о свободных номерках.

«Кабинет неотложной помощи функционирует и принимает пациентов. Сюда можно обращаться в любых экстренных случаях, когда есть острая боль или необходима срочная медицинская помощь»,— отметил замминистра здравоохранения региона.

Как отметил Александр Попов, в поликлинике неплохая укомплектованность — 83,5%. Здесь работают 15 терапевтов, штатный хирург, ЛОР, офтальмолог, невролог и гинекологи, а также есть возможность пройти диагностические исследования.

Напомним, в ходе предыдущей проверки в поликлинике выявили некачественную работу администраторов и регистраторов, а также сложности к записи на прием к терапевту. Кабинет неотложной помощи не функционировал, поскольку врач находился на больничном.