Недостатки в работе поликлиники №5 в Ижевске выявил замминистра здравоохранения в качестве тайного пациента

Качество оказания медицинской помощи в поликлинике №5 в столице Удмуртии проверил заместитель министра здравоохранения региона Александр Попов. Как он рассказал во «ВКонтакте», в ходе проверки в качестве тайного пациента выявился ряд недоработок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: VK.com, Александр Попов Фото: VK.com, Александр Попов

В частности, в первую очередь господин Попов отметил «некачественную работу администраторов и регистраторов», которые ненадлежащим образом распределяли потоки пациентов. Кроме того, оказалось «затруднительно» записаться на прием к терапевту.

«Заглянул в кабинет неотложной помощи. К сожалению, он не функционировал по причине нахождения врача на больничном»,— рассказал замминистра здравоохранения региона.

В рамках проверки Александр Попопв также пообщался с пациентами, которые озвучили «много недовольства о низкой доступности медицинской помощи», а также нехватке специалистов участковой службы терапевтов в медучреждении.

Руководству учреждения поручено исправить все недостатки. Результаты работы проверят на следующей неделе.