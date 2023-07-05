ФСБ сообщила о предотвращении терактов в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске предотвращены теракты на объекте энергосистемы и в военном комиссариате, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. Задержан гражданин России 1980 года рождения. Спецслужба утверждает, что он «сторонник украинского неонацизма».

«По месту его проживания изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, средства связи, содержащие инструкции по изготовлению самодельных взрывных и зажигательных устройств, большое количество террористического и экстремистского контента, переписка с координатором одной из террористических организаций Украины»,— говорится в сообщении ФСБ, которое приводит ТАСС.

ФСБ также опубликовала видео с задержания россиянина, на котором он рассказал, что работал по заданию Службы безопасности Украины и планировал после совершения преступления отправить им отчет о проделанной работе. «Я хотел на фотоаппарат это все заснять и позже переслать СБУ»,— сказал он. По словам мужчины, он хранил серные шашки у себя дома, а селитру — в гараже.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК (приготовление к теракту) и ст. 275 УК (государственная измена). Последняя статья предусматривает наказание до пожизненного лишения свободы. Мужчину заключили под стражу.