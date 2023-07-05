В Самаре поврежден водопровод в районе новой транспортной развязки

Повреждение водопроводной линии диаметром 200 мм произошло в Самаре в среду утром. Это случилось в районе пересечения ул. Советской Армии и ул. Ново- Садовая. Об этом сообщает заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Юлия Платонова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В месте повреждения располагается новая транспортная развязка. Коммуникации находятся в зоне ответственности ООО «Самарские коммунальные системы».

В настоящее время специалисты взяли адрес в работу. Бригада приступит к устранению повреждения на водопроводной линии в ближайшее время. По информации Юлии Платоновой, пока водоснабжение в месте повреждения водопровода не перекрывалось.

Ранее в Самаре произошла коммунальная авария на ул. Ново-Садовой. Из-за этого частично было перекрыто движение.

Георгий Портнов