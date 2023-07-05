«Разрядка теперь выглядит каким-то небывалым сценарием»

Йенс Столтенберг официально подтвердил, что остается генеральным секретарем НАТО еще на один год. Решение утвердит саммит альянса, который начнет работу 11 июля в Вильнюсе. Странам-участницам также будет предложено на утверждение три плана по укреплению обороны блока. При этом силы быстрого реагирования — самый боеспособный контингент — предполагается увеличить с 40 тыс. до 300 тыс. человек. Основным вопросом также остается предполагаемое членство Украины в альянсе. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Запад демонстрирует России уверенность в своих силах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Как сообщает издание The Observer, руководство НАТО представит на утверждение лидерам стран блока три возможных фланга укрепления обороны западного мира, назовем это так. Театр возможных боевых действий выглядит следующим образом: земля, вода, воздух, космос и киберпространство. Далее география: Арктика и Атлантический океан, Центральный регион, Балтия и Альпы и, наконец, Юго-Восток — Черное и Средиземное моря.

Под каждое направления выделяются группы войск, распределяются обязанности и ответственность каждой страны НАТО в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Как было ранее объявлено, силы быстрого реагирования — то есть самые подготовленные контингенты — увеличиваются с 40 тыс. до 300 тыс. человек. Что по технике, пока непонятно. Сейчас в Балтийском и Средиземном морях базируются 100 самолетов и 27 кораблей. Это тот ресурс, который в случае возникновения угрозы немедленно вступит в бой, пока не подтянутся основные силы.

Кроме того, соседи России просят усилить их обороноспособность, проще говоря, разместить у себя дополнительные воинские формирования. Уже вроде бы есть предварительная договоренность о размещении немецкого контингента в Румынии. Также необходимо напомнить, что очередной саммит пройдет уже совсем скоро в Вильнюсе, что само по себе очень показательно.

Явный сигнал России: мол, вот теперь мы рядом, по соседству, придется вам отныне жить с этим. Такого, естественно, не могло случиться в годы Холодной войны по понятным причинам.

Но вот теперь мало того, что НАТО усиливается, но еще и приближается. Расстояние от Москвы до Вильнюса по прямой без малого 800 км — всего-то ничего.

Нет смысла уже в который раз рассуждать на тему членства Украины в НАТО, партнерам и без этого явно не придется скучать — им будет что обсудить. Однако посредством самого поверхностного анализа ситуации нетрудно прийти к выводу, что чем больше западных войск в Восточной Европе, тем проще помогать Киеву. Видимо, нечто похожее в виде некоего программного документа и будет предложено украинским союзникам.

И еще нужно, наверное, напомнить, что Финляндия с недавних пор тоже в НАТО. И здесь уместно привести цифру: расстояние от Санкт-Петербурга до финской границы — 148 км. Как там раньше говорили, враг у ворот. Впрочем, они утверждают, что нам по-прежнему не враги. И воевать не собираются. Действия эти сугубо оборонительные.

Проблема в том, что нет больше разделительной черты. Нет так называемого пояса безопасности из нейтральных или дружественных стран. В такой ситуации цена любой провокации возрастает в разы. А разрядка международной напряженности выглядит каким-то небывалым сценарием.

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