Глава Хакасии назначил и. о. министра юстиции

Валерий Духно назначен и. о. министра юстиции и региональной безопасности Хакасии. О кадровом решении сообщила пресс-служба правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Республики Хакасия Фото: Правительство Республики Хакасия

По ее данным, рабочая встреча главы региона Валентина Коновалова с новым руководителем министерства состоялась 5 июля. До этого назначения Валерий Духно не имел отношения к Хакасии, следует из представленной пресс-службой биографической справки. С 2021 года он занимал пост президента межрегионального фонда развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в Ульяновске.

Ранее министром юстиции Хакасии работал Сергей Ромашов. Как сообщал «Ъ-Сибирь», на этой неделе он был назначен заместителем руководителя – руководителем аппарата новой республиканской структуры – совета по взаимодействию с новыми регионами России.

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Валерий Лавский