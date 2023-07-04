Министр по делам юстиции и безопасности Хакасии будет курировать взаимодействие с новыми регионами

Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов назначил министра по делам юстиции и региональной безопасности региона Сергея Ромашова ответственным за кураторство новых регионов. Чиновник с 5 июля приступит к укреплению отношений с Червонопартизанском Луганской Народной Республики.

Для взаимодействия с новыми регионами при правительстве Хакасии создан соответствующий cовет, который возглавил Валентин Коновалов, его заместителем – руководителем аппарата совета стал Сергей Ромашов. «Руководитель аппарата совета – это «правая рука» председателя. На эту должность нужен опытный, ответственный человек, профессионал», – заявил глава республики.

По словам Валентина Коновалова, предстоит не только восстановление пострадавших объектов, но и установление связей в сферах образования, здравоохранения, культуры.

Исполнять обязанности министра по делам юстиции до назначения нового руководителя будет его заместитель.

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Лолита Белова