СЦКК ДНР: число пострадавших после обстрела Макеевки увеличилось до 36

Совместный центр контроля и координации (СЦКК) ДНР сообщил, что число пострадавших в результате обстрела Макеевки выросло до 36 человек. Среди пострадавших двое детей. Власти ДНР утверждают, что ВСУ стреляли по жилым кварталам и больничному комплексу. Украинская сторона заявила об уничтожении российского склада.

«Ранения различной степени тяжести получили 36 гражданских лиц, в том числе дети: девочка 2021 года рождения и мальчик 2016 года рождения»,— говорится в сообщении центра.

Позднее в СЦКК уточнили, что за прошедшие сутки от обстрелов ВСУ пострадали 46 человек в Петровском и Буденновском районах Донецка, Александровке, Червоногвардейском районе Макеевки и Новопетриковке. «За прошедшие сутки поступили сведения о гибели трех гражданских лиц в Петровском районе Донецка и Червоногвардейском районе Макеевки»,— сообщили в СЦКК.

По данным центра, из-за обстрелов поврежден ряд жилых домостроений в Петровском районе Донецка и Червоногвардейском районе Макеевки, а также 13 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе девять медучреждений. Всего был зафиксирован прилет 281 единицы различных боеприпасов.

Вечером 4 июля СМИ опубликовали видео мощного взрыва в Макеевке. СЦКК сообщило, что по Макеевке был нанесен удар четырьмя ракетами реактивных систем залпового огня. Управление стратегических коммуникаций ВСУ заявило, что был уничтожен склад российских войск.