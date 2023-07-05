На Кубани уровень безработицы снизился до 2,2%

Уровень безработицы на Кубани по итогам июня составил 2,2%. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Данный показатель является минимальным в сравнении с результатами последних семи лет. В апреле текущего года безработица достигала 2,6%.

Как отметил глава региона Вениамин Кондратьев, финансирование госпрограммы по содействию населению в трудоустройстве увеличилось в 1,7 раза в сравнении с прошлым годом и составило 2,4 млрд руб.

«Ежегодно каждый седьмой житель края из десяти обратившихся находит работу. В прошлом году трудоустроили 78,5 тыс. человек»,— отметил губернатор.

В крае ведут работу по модернизации кадровых центров. В настоящее время работы завершили в трех учреждениях Краснодара, двух — в Сочи, по одному в Новороссийске и Кропоткине. На текущий год запланировано обновление еще пяти центров занятости — в Армавире, Ленинградском, Выселковском, Приморско-Ахтарском и Успенском районах.

Анастасия Донскова

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