При обстреле города Валуйки пострадала женщина

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что обстрел города Валуйки длился больше часа. По его словам, при обстреле осколочное ранение грудной клетки получила женщина.

«Система ПВО сбила три цели на подлете к городу и один БПЛА. Еще 12 снарядов из РСЗО "Град" были выпущены по частному жилому сектору»,— говорится в сообщении губернатора в Telegram.

Различные повреждения получило восемь частных домов. Также повреждена линия электропередачи, сообщил глава региона.

Ранее сегодня утром господин Гладков написал, что в результате обстрела города Валуйки со стороны вооруженных сил Украины сработала система ПВО.