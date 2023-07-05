В Екатеринбурге потужили пожар на крыше пятиэтажного дома

В Екатеринбурге произошло возгорание кровли пятиэтажного дома на ул. Гагарина,12. В настоящее время пожар ликвидирован. Площадь возгорания составляла 300 м кв., сообщило МЧС по Свердловской области. Пострадавших нет.

«Ранним утром 5 июля на пульт пожарной охраны г. Екатеринбурга поступило сообщение о возгорании. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что произошло возгорание кровли 5-ти подъездного 5-этажного жилого дома. Проводится эвакуация»,— говорится в сообщении регионального МЧС в Telegram.

Пожар удалось локализовать на площади 300 м кв. в 06:57 по местному времени (04:57 мск). Для ликвидации возгорания были задействованы 42 сотрудника МЧС и 14 единиц техники. В 07:07 (05:07 мск) открытое горение ликвидировали.

И.о. заместителя начальника ГУ МЧС России по Свердловской области Вячеслав Новиков рассказал, что возгорание произошло в чердачном помещении дома. В результате пожара никто не пострадал.

Милена Костерева