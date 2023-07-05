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«Закат на Крестовой» собрал более 10 тыс. зрителей

В Губахе 1 июля состоялось открытие XII международного театрального ландшафтного фестиваля «Тайны горы Крестовой». Фестиваль проходит при поддержке «Метафракс Групп», правительства Пермского края и Уральского завода противогололедных материалов.

Среди фестивальных площадок – декорации фильма «Сердце Пармы», заброшенный шахтерский город-призрак Верхняя Губаха, плато горы Крестовой и склон всесезонного курорта «Губаха». В 2023 году целый ряд спектаклей программы фестиваля, который продлится до 5 июля, обращены к истории Пермского края.

– В этом году наш фестиваль мы посвящаем 300-летию города Перми, столицы нашего региона, драйвера его развития, – сообщил председатель совета директоров «Метафракс Групп» Армен Гарслян. – Сильная Пермь возможна, только если будут сильными территории Прикамья, и наоборот – развитие Перми способствует усилению территорий края.

Традиционно фестиваль открыл легендарный проект «Закат на Крестовой». Его участником стал Пермский академический театр оперы и балета имени П. И. Чайковского, который представил фрагменты балета «Анюта» на музыку Валерия Гаврилина (хореография Владимира Васильева). Впервые в истории фестиваля пермский балет выступил на горе Крестовой в сопровождении живого оркестра Пермского театра оперы и балета.

– Когда был самый первый фестиваль, мы начинали его с Пермским театром оперы и балета. Это больше чем партнеры, это наши сподвижники, друзья, близкие люди. И сегодня в рамках нашего проекта впервые – симфонический оркестр и балет на этой сцене, – отметила в своем выступлении председатель оргкомитета фестиваля, директор по стратегическим коммуникациям «Метафракс Групп» Мария Коновалова.

Открытие фестиваля на плато горы Крестовой посетили более 10 тыс. зрителей. Пермский театр оперы и балета планировал показать зрителям в этот вечер еще две постановки, но их показ не состоялся из-за изменения погодных условий.

Театральный ландшафтный фестиваль проходит в Губахе с 2012 года. «Метафракс» за организацию фестиваля «Тайны горы Крестовой» в 2022 году стал победителем первого конкурса «Лидер Пермского края» в номинации «Туризм».

Оргкомитет фестиваля «Тайны горы Крестовой» выражает благодарность партнерам проекта: гала-спонсору – ООО «Уральский завод противогололедных материалов», «Метафракс Групп», «Газпромбанк» (Акционерное общество), Филиал АКБ «ФОРА-БАНК» в г. Перми, АКБ «Абсолют Банк», ПАО СК «Росгосстрах», САО «ВСК», «РЕСО-Гарантия», АО «Пермский мукомольный завод», АО «СЗ «Пермглавснаб», ООО «Уралхимсинтез», ООО «Азот Трейдинг», компании «АгроСервисГрупп».

ПАО "Метафракс Кемикалс"

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